Бондарчук стал рекламным лицом и амбассадором Газпромбанка

Российский актер и кинорежиссер Федор Бондарчук стал рекламным лицом и амбассадором бренда «Газпромбанк». Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем «Известиям» 2 марта. Официальное лицо бренда появилось у банка с 30-летней историей впервые.

С участием Бондарчука будут выпущены рекламные материалы для продвижения розничных продуктов компании, включая прессу, телевидение, наружную рекламу и интернет. Ролики со знаменитым режиссером будут транслировать 16 телеканалов с 9 марта, а с сегодняшнего дня — в интернете и популярных социальных сетях. Наружная реклама с обликом известного артиста появится в 55 городах России. Согласно прогнозам банка, суммарный охват кампании составит 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что в рекламных роликах Бондарчук выступает в роли самого себя — режиссера, который выбирает сценарии и управляет съемочным процессом на площадке. Основная идея кампании заключается в том, чтобы показать, как с помощью использования выгодных финансовых инструментов можно стать режиссером своей жизни.

Контракт с Бондарчуком подписан до конца 2020 года. По мнению члена правления Газпромбанка Алексея Поповича, привлечение режиссера повысит эффективность продвижения продукции банка, а также позитивно отразится на восприятии клиентами бренда банка.

Вице-президент, начальник департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова объяснила выбор Бондарчука в качестве лица бренда тем, что режиссер обладает колоссальным опытом и авторитетом, оставаясь при этом актуальным и неизменно интересным, что идеально выражает ментальный и деловой код Газпромбанка. «Мы гордимся тридцатилетними традициями Газпромбанка. При этом динамично меняемся, открыты для новых аудиторий и смело отвечаем на рыночные вызовы», — отметила Смирнова.

Сам Бондарчук рассказал, что стать лицом бренда известного и надежного банка для него большая честь.

«Я рад стать частью этой истории и уверен, что наше сотрудничество будет позитивно воспринято многочисленными клиентами Газпромбанка», — поделился режиссер.

Впервые Газпромбанк привлек звезд для рекламы осенью 2019 года. Тогда российский актер и стендап-комик Павел Воля в рамках осенней рекламной кампании рекламировал услуги, сервисы и продукты банка. Также для рекламы вклада «Чемпионский» Газпромбанк привлекал капитана сборной России по футболу, игрока клуба «Зенит» Артема Дзюбу. Он появился в наружной рекламе и интернете, а ролики с его участием транслировались на «Матч ТВ» в Петербурге и на радио.