Павел Воля стал лицом осенней рекламной кампании Газпромбанка

Газпромбанк впервые в своей истории использует звезду для рекламы, им стал известный российский актер и стендап-комик Павел Воля. Артист станет лицом осенней рекламной кампании одного из крупнейших банков страны.

Рекламная кампания банка проводится в федеральном масштабе, говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 2 сентября, в «Известия». «С сегодняшнего дня новую рекламу банка можно встретить в интернете, а также на наружных носителях в 165 городах России», — отметили в кредитно-финансовой организации.

Уже 16 сентября ТВ-ролики с участием Павла Воли можно будет увидеть в эфире 13 федеральных телеканалов. Актер будет рекламировать услуги и сервисы банка, его продукты. «Запуск федеральной рекламной кампании с Павлом Волей позволит более ярким и запоминающимся способом рассказать про наши привлекательные банковские продукты и сервисы», — отметил в своем комментарии первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович.

По его мнению, Павел Воля «близкий банку по духу герой, он заряжает всех вокруг своей позитивностью, энергией и работоспособностью».

«Это знаковое для нас событие: в рамках рекламной поддержки новой розницы Газпромбанка в рекламную кампанию впервые интегрируется звезда», — добавила начальник департамента коммуникаций и маркетинга банка Анастасия Смирнова.

Она также рассказала, что «ключевой задачей было показать «сегодняшний» Газпромбанк — не закрытую корпоративную финансовую организацию, а открытый миру и не боящийся хороших перемен банк, который готов к экспериментам со своим имиджем и слому стереотипов. «Выбор героя для нашей рекламной кампании легко объяснить. В роликах мы рассказываем, конечно, о продуктах и услугах банка, но также пробуем между строк показать историю самого Павла Воли, который шел к цели, не боялся неудач, действительно добивался того, во что верил и вкладывался в то, что делал», — говорит она, поясняя, что также действует и Газпромбанк. «Развивая розничное направление, продукты, цифровые услуги в Газпромбанке, мы меняемся, добиваемся результатов, трансформируем процессы и технологии, экспериментируем, но сохраняем верность своим основным приоритетам: качеству услуг, уважению и заботе о каждом клиенте», — пояснила Анастасия Смирнова.

По словам Воли, из числа «уважаемых, с безупречной репутацией банков России», предлагающих партнерство, он выбирает те, которые ему ближе.

«Именно Газпромбанк мне близок по духу, и поэтому я являюсь их клиентом. И рекламная кампания — понятная и интересная», — сказал он.

«Рекламные кампании с участием знаменитостей уже доказали свою эффективность, так что их использование для активного привлечения новых клиентов более чем оправданно», — отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман . «Павел Воля весьма популярен, особенно у более молодой аудитории, которая, вероятно, интересна Газпромбанку, и в регионах, кроме того, за ним не тянется шлейф скандалов, что снижает репутационные риски», — считает Шерман. Добавляя, что в целом «это удачный выбор, который также отлично подчеркивается заметной творческой идеей и высоким качеством производства видеороликов».

В последнее время Газпромбанк, основным приоритетом которого долгое время была работа с крупными корпоративными клиентами, начал активно развивать продукты и услуги для розничных клиентов. Так, объем выданных банком розничных кредитов в первом квартале 2019 года вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк вывел на рынок целый ряд новых розничных продуктов, таких как «Умная карта» или карта для молодых мам «Наш малыш».

Ранее в августе Газпромбанк запустил выдачу потребительских кредитов без посещения банковского отделения. С 19 августа клиенты смогут подать заявку в мобильном приложении, а оформление кредита займет не более пяти минут.