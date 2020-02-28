АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к правительству с просьбой обозначить срок действия рекомендаций Ростуризма прекратить продажу туров в Италию и другие страны, так как под угрозу ставится стабильность туристической отрасли в стране. Об этом в четверг, 28 февраля, говорится в тексте открытого письма на сайте Ассоциации.

В письме отмечается, что существующая на сегодняшний день формулировка «о нормализации эпидемиологической обстановки» не дает однозначного понимания сроков действия ограничения на продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран в связи со вспышкой в этих странах эпидемии коронавируса COVID-2019.

При отмене приобретенной услуги путешественники могут требовать полного возврата средств в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья. «При этом туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам исключительно из собственных средств, неся прямые убытки. Надо отметить, что авиаперевозка зачастую составляет половину и более общей стоимости пакетного тура», — говорится в тексте письма.

По мнению представителей туроператорского сообщества, верным решением было бы и в дальнейшем определять сроки действия любых рекомендаций такого рода, чтобы снизить негативные последствия для туротрасли.

Ранее 28 февраля были подсчитаны убытки турбизнеса России от коронавируса. Примерные потери составили 27 млрд рублей без учета итальянского направления.

27 февраля Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за COVID-19.В тот же день МИД РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны. Роспотребнадзор также присоединился к рекомендациям.

Накануне российские туроператоры начали получать от клиентов запросы на отмену туров в Италию.

Число жертв коронавируса в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650. Вирус распространился в половине итальянских провинций.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.