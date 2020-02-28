Прямой эфир
Сюжет:

АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к правительству с просьбой обозначить срок действия рекомендаций Ростуризма прекратить продажу туров в Италию и другие страны, так как под угрозу ставится стабильность туристической отрасли в стране. Об этом в четверг, 28 февраля, говорится в тексте открытого письма на сайте Ассоциации.

В письме отмечается, что существующая на сегодняшний день формулировка «о нормализации эпидемиологической обстановки» не дает однозначного понимания сроков действия ограничения на продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран в связи со вспышкой в этих странах эпидемии коронавируса COVID-2019.

Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19
Коронавирус может быстро распространиться по всей Европе, считают эксперты

При отмене приобретенной услуги путешественники могут требовать полного возврата средств в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья. «При этом туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам исключительно из собственных средств, неся прямые убытки. Надо отметить, что авиаперевозка зачастую составляет половину и более общей стоимости пакетного тура», — говорится в тексте письма.

По мнению представителей туроператорского сообщества, верным решением было бы и в дальнейшем определять сроки действия любых рекомендаций такого рода, чтобы снизить негативные последствия для туротрасли.

Ранее 28 февраля были подсчитаны убытки турбизнеса России от коронавируса. Примерные потери составили 27 млрд рублей без учета итальянского направления.

27 февраля Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за COVID-19.В тот же день МИД РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны. Роспотребнадзор также присоединился к рекомендациям.

Накануне российские туроператоры начали получать от клиентов запросы на отмену туров в Италию.

Число жертв коронавируса в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650. Вирус распространился в половине итальянских провинций.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В АТОР назвали число находящихся в Италии российских туристов
В Германии спрогнозировали снижение турпотока из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020