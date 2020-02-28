Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 февраля

Температура воздуха в Москве днем в пятницу, 28 февраля, достигнет 2-4 градусов тепла, в ночь на субботу в городе похолодает до минус 2 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В Подмосковье днем столбики термометров покажут 5 градусов тепла, ночью в регионе похолодает до 5 градусов мороза.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки, утром местами ожидаются туман и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана будет действовать до 10:00 пятницы.

Юго-западный и западный ветер днем не превысит 10 м/с, ночью порывы могут достигать 15 м/с. Вечером, с 21:00 в регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

Ранее в пятницу руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что весна пришла в центральную Россию на месяц раньше срока, такая же ситуация в Приморье.