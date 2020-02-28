Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Ставший одним из первых посетителей тематического детского парка «Остров мечты» в Москве воспитанник детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Ставший одним из первых посетителей тематического детского парка «Остров мечты» в Москве воспитанник детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Подробнее — в сюжете «Известий».