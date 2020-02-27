Путин пообщался с первыми посетителями парка «Остров мечты»

Владимир Путин пообщался с первыми посетителями тематического парка «Остров мечты». Ими стали воспитанники детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи. «Остров мечты» — это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк. Он построен по всем мировым стандартам. Его создатели рассчитывают, что парк будут посещать до 50 млн человек в год. На территории расположены 27 аттракционов. В парке планируют проводить пять шоу-программ. Официальное открытие состоится уже 29 февраля.