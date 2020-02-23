Президент России Владимир Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходил на олимпийской арене «Ледовый куб» в Сочи. В нем сразились 14 сильнейших представителей юниорской сборной России. Глава государства лично вручил Кубок победителю соревнований.