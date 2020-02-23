Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо
Президент России Владимир Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходил на олимпийской арене «Ледовый куб» в Сочи. В нем сразились 14 сильнейших представителей юниорской сборной России. Глава государства лично вручил Кубок победителю соревнований.
Президент России Владимир Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходил на олимпийской арене «Ледовый куб» в Сочи. В нем сразились 14 сильнейших представителей юниорской сборной России. Глава государства лично вручил Кубок победителю соревнований.