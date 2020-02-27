ЦСКА вновь стал обладателем Кубка Континента

Разгромная победа московского клуба ЦСКА над «Сочи» (6:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделала армейцев обладателями Кубка Континента.

ЦСКА набрал 94 очка в 62 матчах. Это вторая подряд победа «армейцев» в этом чемпионате и пятая в истории клуба. Ранее ЦСКА выигрывал Кубок Континента с 2015 по 2017 год и в 2019 году.

Шайбы забросили Александр Попов (2), Антон Слепышев (8), Артем Блажиевский (18), Михаил Григоренко (24), Сергей Толчинский (24) и Кирилл Капризов (30).

По итогам регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА стал первым на Западе, а «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию.

В сезоне-2018/2019 ЦСКА также выиграл Кубок Гагарина, первый в своей истории, одержав победу над «Авангардом» в финальной серии.