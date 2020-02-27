Стратегию действий в интересах женщин утвердили в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2020–2022 годы. Планируется увеличить охват местных жительниц профилактическими медицинскими осмотрами, что позволит своевременно диагностировать редкие заболевания. Помимо здоровья, важными пунктами являются улучшение экономического положения и профилактика социального неблагополучия.

«В частности, в регионе будут активно вовлекать женщин в предпринимательскую деятельность, обучать их, формировать новые компетенции и квалификации в различных сферах», — пояснили ИА «ОМСКРЕГИОН» в областном правительстве.

В ближайшие два года пройдет ряд мероприятий по переобучению омичек в декретном отпуске и мам дошкольников.