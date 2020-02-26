Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до 2027 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до 2027 года и выплатах на первенца, предложенный президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совфеда Галину Карелову.

«Благодаря внесенным изменениям семьи получат возможность направить материнский капитал на решение вопросов первостепенной важности: таких как строительство или реконструкция жилых домов, в том числе на садовых земельных участках. Все новации позволят значительно повысить доступность этой меры социальной поддержки. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка», — приводит агентство ее слова.

20 февраля Госдума приняла в третьем чтении данный законопроект.

Документ продлевает действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. 466 617 рублей будут выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

Сокращается и срок выдачи сертификата — с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств сертификат можно будет получить в беззаявительном порядке. Срок выдачи средств маткапитала сократится с 30 до 10 дней. Право на получение маткапитала на первого ребенка теперь распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 617 рублей.

В январе Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. После этого в Госдуму были внесены поправки, подготовленные с учетом послания российского лидера.

В России с 2007 года действует госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала. До 2016 года выплата ежегодно индексировалась. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.