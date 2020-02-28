Земля Победы: сенаторы почтили память героев боев подо Ржевом

Российские сенаторы 27 февраля посетили Ржевский район в Тверской области. Капсула с землей, которая была собрана ими на местах кровопролитных боев 1942–1943 года, будет заложена в храме Всех Святых в Минске во время визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в начале марта. Парламентарии в беседе с «Известиями» объяснили, что передача земли является данью уважения подвигу белорусского народа, воевавшего в рядах Красной армии. Политики подчеркнули необходимость сохранить общую историческую память России и Белоруссии на фоне участившихся попыток переписать итоги Великой Отечественной войны.

«Объединены памятью»

Ржевская битва, продолжавшаяся с 8 января 1942-го по 31 марта 1943 года, стала одной из самых кровопролитных за всю историю человечества. Задачей советских воинов было не допустить немецкие войска к Москве. Тяжелые бои шли в районе Ржева, а также в Московской, Смоленской и других прилегающих областях.

Немецкие войска заняли город 24 октября 1941 года. В январе 1942-го Иосиф Сталин приказал освободить Ржев за семь дней, однако выполнение задачи растянулось на 14 месяцев. Потери с обеих сторон за это время были колоссальными.

Церемония изъятия почвы в рамках международной акции памяти «Во славу общей Победы» прошла на высоте 200 — пологой возвышенности, на которой происходили ожесточенные бои, и у памятника Неизвестному Солдату, установленному на месте гибели 150 тыс. советских воинов. Это один из немногих случаев, когда российская земля будет перемещена за пределы страны, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Больше мы никому землю отдавать не будем. Капсула с ней напоминает о подвигах подо Ржевом. В Белоруссии Валентина Матвиенко сделает торжественное захоронение в память о многонациональном советском народе и солдатах Красной армии, — заявил «Известиям» сенатор.

Об общей исторической памяти России и Белоруссии в беседе с «Известиям» напомнил и член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

— Каждый третий белорус погиб в годы Великой Отечественной войны. Мы были, есть и будем одним государством с Белоруссией. Мы объединены памятью совместного противостояния. Всю свою историю Ржев защищался от нашествий захватчиков и платил за это кровью. Всё это — для того, чтобы мы и наши дети могли стоять здесь сегодня, — подчеркнул политик.

На высоте 200 погибло 70 тыс. человек, а в общей сложности бои подо Ржевом унесли более миллиона жизней, отметил сенатор, назвав произошедшее фактическим геноцидом советского народа.

— Фашисты пришли сюда, чтобы стереть всё с лица земли. Отправляя эту землю нашим братьям в Белоруссии, мы отдаем дань уважения тем, кто прошел отсюда до Берлина, Праги, Вены и Будапешта. За каждый освобожденный метр было пролито очень много крови. Мы должны это помнить и рассказывать своим детям. Некоторые пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и выдвинуть альтернативные концепции. Мы должны понимать, что они были по ту сторону фронта. Те, кто проиграл войну, пытается навязать нам свою правду, чтобы мы забыли цену победы, но мы ее никогда не забудем, — заявил Алексей Кондратьев.

«Освободили всю Европу»

До сих пор ведутся активные работы по поиску останков погибших, однако зачастую сложно определить их личность, поделилась в беседе с «Известиями» член президиума Ржевского совета ветеранов, член общественного Совета по туризму при администрации Ржева Наталья Дранова. На Мемориальном кладбище советских солдат, открытом в 2002 году, захоронено 18 654 человек, но на данный момент установлено лишь 660 имен.

— Тяжело идентифицировать погибших, потому что часто в солдатских медальонах находят не имена, а соль или спички. Это очень обидно. Некоторые военные не заполняли информацию о себе из-за суеверий, другие — из-за неграмотности, — сказала краевед.

По неофициальным данным, количество жертв Ржевской битвы превышает два миллиона. Частично такие потери могут связаны с неопытностью воинского состава. Такое мнение высказал директор Центра патриотического воспитания Ржева Сергей Петухов.

— Ветераны мне признавались, что учились здесь воевать. И, слава Богу, научились! Мы освободили и наш Ржев, и всю страну, и почти всю Европу. Но, к сожалению, некоторые не хотят про это вспоминать, — сказал он. — Сейчас для поисковых работ в окрестностях Ржева собираются отряды добровольцев не только из Тверской области, но и других регионов от Москвы до Дальнего Востока. Нам помогают и школьники, и студенты. Это, конечно, физически и морально тяжело, но они справляются.

В хода визита парламентская делегация также посетила и возложила цветы к строящемуся Ржевскому мемориалу Советскому Солдату, открытие которого приурочено к 75-летию Победы. 25-метровая скульптура изображает солдата с автоматом в руке, гимнастерка которого превращается в птиц. Этот образ, предположительно, воплощает погибшего героя песни Марка Бернеса «Журавли». Монумент возводится за счет государственного бюджета, пожертвований и при помощи Союзного государства.

Любовь Лежнева, Ржев