Культурная неделя: выбор «Известий»

«Яга. Кошмар темного леса» (16+)

Режиссер: Святослав Подгаевский, в ролях: Олег Чугунов, Глаша Голубева, Артём Жигулин, Игорь Хрипунов, Светлана Устинова, Алексей Розин, Марта Тимофеева и другие

Молодая семья переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие, но старший сын Егор рассказывает родителям о том, что женщина ведет себя странно. Ему не верят, а камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, подтверждают, что всё в порядке. Однажды Егор, вернувшись домой, не находит следов няни и маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня — совсем не няня.

«Пушки Акимбо» (18+)

Фото: Каскад фильм

Режиссер: Джейсон Ли Хауден, в ролях: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Грант Боулер, Ханако Футман, Джош Роберт Томпсон, Сет Сьостранд

Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к его рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придется сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

«Опасная роль Джин Сиберг» (18+)

Фото: Russian World Vision

Режиссер: Бенедикт Эндрюс, в ролях: Кристен Стюарт, Джек О’Коннелл, Маргарет Куэлли, Зази Битц, Винс Вон, Энтони Маки, Стивен Рут, Иван Атталь, Колм Мини, Сер’Дариус Блэйн

Конец 1960-х. Красавица Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анджелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она — новая икона Голливуда. Внезапный головокружительный роман с лидером партии «Черные пантеры» делает Джин мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка ФБР и провокации грозят разрушить не только ее карьеру, но и жизнь.

«Иди к папочке» (18+)

Фото: Magic Film Company

Режиссер: Ант Тимпсон, в ролях: Элайджа Вуд, Стивен МакХэтти, Гарфилд Уилсон, Мадлен Сами, Мартин Донован, Майкл Смайли, Саймон Чин, Она Грауэр, Райан Бейл и другие

Получив внезапное приглашение от отца, которого он не видел 30 лет, инфантильный и чувствительный мужчина по имени Норвал приезжает знакомиться. Родитель живет в интересном доме в лесу на берегу моря, но несмотря на приглашение, не очень-то рад видеть сына. Когда Норвал понимает, что воссоединение семьи не удалось, и решает уехать, происходит непредвиденное.

«Женский день» (18+)

Фото: Thea films

Режиссер: Доля Гавански

Документальный фильм рассказывает невероятные истории советских женщин, в которых отражается история России прошлого века. Режиссер углубляется в культуру СССР и ее корни, пытается установить, как она проявлялась в сексе, политике, работе, семейной и духовной жизни.

«Подлинная история банды Келли» (18+)

Фото: Вольга

Режиссер: Джастин Курзель, в ролях Джордж МакКэй, Рассел Кроу, Николас Холт, Эсси Дэвис, Шон Кинэн, Джейкоб Коллинс-Леви, Томасин МакКензи, Чарли Ханнэм, Клаудия Карван и другие

От одного упоминания имени Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считают благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

Инаугурация концертного органа (12+)

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

Инаугурация Большого концертного органа зала «Зарядье» — событие, которого без преувеличения ждали все. Инструменты такого масштаба открываются раз в столетие.

Специально для зала «Зарядье» прославленный режиссер из Швейцарии Даниэле Финци Паска, известный масштабными постановками (например, церемония закрытия олимпийских игр в Турине и Сочи), подготовит уникальную акцию, которая будет гораздо масштабнее любого гала-концерта.

В полночь 29 февраля и на следующие 24 часа зрителям Большого зала представится возможность стать участниками «Посвящения» самого большого органа Москвы. В течение суток ведущие органисты мира будут демонстрировать публике звучание тысячи голосов инструмента.

29 Февраля с 00:00 до 07:00 и с 22:00 до 23:40, концертный зал «Зарядье»

Концерт Аиды Гарифуллиной (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Москве выступит звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, дирижер — Константин Орбелян.

29 февраля, 19:00, Барвиха Luxury Village

«Пробуждение весны» (16+)

Фото: Театр Наций

Современная постановка пьесы немецкого драматурга Франка Ведекинда — крик тинейджеров о помощи через мессенджеры смартфонов и ноутбуков. Герои спектакля — подростки, сталкивающиеся с типичными для своего возраста трудностями: отношениями полов, табуированием сексуальности, проблемой отцов и детей, неприятием мира взрослых. Спектакль — первая постановка итальянского режиссера Маттео Спьяцци в России.

28, 29 февраля, 19:00, 1 марта, 19:00

«Медея» (16+)

Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко/Олег Черноус

Показ оперы «Медея» завершает фестиваль к 25-летию творчества Хиблы Герзмавы. В постановке оперы Луиджи Керубини режиссер Александр Титель перенес действие древнегреческой трагедии в 20–30-е годы XX века, что отразилось на сценографии, костюмах и даже партитуре. Драматическая увертюра в постановке сменяется звучанием джазового трио, а Главка, соперница Медеи, и вовсе появляется на сцене под игру джаз-бэнда.

29 февраля, 19:00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Жизель» (12+)

Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко/Карина Житкова

В основу балета «Жизель» (хореографы Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа) положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи игры, которые так жестоко прервала смерть. Горе путнику, который встретится им. Одержимые местью, виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

1 марта, 14:00, 19:00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Сердце матери» (16+)

Фото: Губернский театр

Спектакль режиссера Анны Горушкиной по мотивам пьесы К.Чапека «Мать» предлагает взглянуть на мир глазами матерей. В самые непростые времена, когда кажется, что рушится весь мир и брат идет на брата, мать пытается уберечь своих сыновей.

4,5 марта, 19:00, Губернский театр

Ретроспектива Александра Родченко (6+)

Фото: Центр фотографии имени братьев Люмьер/Александр Родченко

В экспозицию вошли работы великого авангардиста Александра Родченко, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. В их числе знаменитые портреты Лили Брик и Владимира Маяковского, «Балконы» (1925), «Пожарная лестница» (1925), «Лестница» (1929), «Пионер-трубач» (1930) и «Пионерка» (1930). В общей сложности зрители увидят 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994–1997 годах.

До 5 апреля, Центр фотографии имени братьев Люмьер