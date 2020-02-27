Линдеманн передал привет российской столице

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выложил на свою страницу в Instagram фотографию с «приветом» Москве, на которой он запечатлен около Красной площади.

«Москва, скоро увидимся», — цитирует «Газета.ру» подпись к кадру.

11 февраля стало известно, что в России будет представлен второй совместный альбом группы Lindemann — солиста Rammstein Тилля Линдеманна и музыканта Петера Тэгтгрена F&M. Альбом стал вторым для дуэта и будет сопровождаться первым в своем роде туром.

После выхода дебютного альбома Skills In Pills, который поднялся на вершину немецкого LP-чарта, F&M стал новой главой в истории проекта. В то время как Skills In Pills содержал тексты на английском языке, новый альбом представляет лирику на немецком в исполнении Тилля Линдеманна.

Отправной точкой для новых песен группы стало сотрудничество между Тиллем и гамбургским театром «Талия» для современной адаптации сказки «Ганзель и Гретель», в которой затрагиваются темы страха, надежды, бедности, излишеств, людоедства и смерти.