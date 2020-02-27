Новую доплату к пенсии планируют ввести в Приморском крае

Власти Приморья рассматривают вопрос о введении ежемесячной выплаты к пенсии жителям, имеющим звание «Герой Социалистического Труда». Также пенсионеры получат особые льготы по предоставлению бесплатных путевок.

О рассмотрении возможности введения выплаты сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе визита к почетному жителю Владивостока Анне Чулковой. Также в министерстве труда и социальной политики уточнили о подготовке изменений в краевой закон о предоставлении бесплатных путевок в санатории.

Согласно изменениям, путевки пенсионерам, имеющим звание «Герой Социалистического Труда», будут предоставляться не раз в три года, а ежегодно, пишет ИА UssurMedia.

Закон о дополнительной поддержке некоторых льготников в вопросах санаторно-курортного лечения предложил разработать губернатор. Документ был одобрен законодательным собранием Приморья. На бесплатные путевки смогут рассчитывать граждане, пострадавшие от политических репрессий, одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет с доходом меньше прожиточного минимума, а также обладатели различных почетных званий.