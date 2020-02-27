Пенсионерам Дальнего Востока могут оплатить проезд к месту отдыха

Госдума рассмотрит законопроект о возмещении стоимости проезда до места отдыха для пенсионеров, проживающих на Севере и Дальнем Востоке. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минвостокразвития, ведомство поддерживает инициативу о внесении поправок.

Предложение разработала группа депутатов во главе с руководителем комитета по региональной политике Николаем Харитоновым. Парламентарии предлагают два раза в год возмещать пенсионерам стоимость проезда к месту отдыха любым видом транспорта за исключением такси.

«Ранее у пенсионеров-северян уже было такое право, но одно не всегда реализовывалось, потому что компенсацию можно было получить за билеты на железнодорожный транспорт или, при отсутствии такого сообщения с местом лечения, за билеты на самолет», — пояснил представитель министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что такая мера поможет поправить здоровье большему количеству людей, проживающих в суровых климатических условиях. Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил «Известиям», что депутаты готовы к обсуждению инициативы и участию в переговорах с правительством по возможности ее принятия.

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Тариф северный: пенсионерам Дальнего Востока оплатят дорогу к морю