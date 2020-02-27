Уход Марии Шараповой безусловно станет одним из главных событий года для мирового тенниса. Слишком уж это великий игрок и большая личность. По-другому трудно воспринимать человека, за свою карьеру сумевшего выиграть все четыре турнира Большого шлема — Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.

Наверное, сейчас ее уход из большого тенниса был неизбежен. На мой взгляд, надо быть абсолютно здоровым, чтобы играть на том уровне, на котором это делала Шарапова. А это был уровень первой десятки мира, если не считать последние четыре года. Нужно, чтобы ничего не болело, ничего не беспокоило. А Мария в последние годы работала в таком режиме, что один турнир сыграет, а потом три месяца отдыхает и восстанавливается. Это очень сложно.

С теми травмами, что были у Шараповой, играть на былом уровне нереально. А зачем ей быть 30-й или 50-й в рейтинге? С тех пор как в 2016 году ее наказали за мельдоний, она не может выйти на свой прежний уровень тенниса. Да, в первый год после возвращения Мария смогла выиграть турнир в Китае, одолев в финале Арину Соболенко. И что дальше? Это был лишь единичный всплеск. Вы представляете, что такое для теннисиста подобного уровня не играть из-за дисквалификации год и три месяца? Это же кошмар.

И то, что столь уважаемый во всем мире спортсмен довольно скомкано провёл последние годы на корте, вызывает большие вопросы в сторону WADA. Вы посмотрите, что эта организация говорит про мельдоний: это не допинг, а запрещённый препарат. Зачем тогда ограничивать его употребление спортсменами? Я могу выпить 100 таблеток этого препарата. И не побегу быстрее, не буду играть лучше.

И в тот же год, когда Марию дисквалифицировали, в СМИ всплывают документы, согласно которым сёстрам Серене и Винус Уильямс дают во время соревнований принимать амфетамин. Не объясняя, почему уважаемым американским теннисисткам это можно. А вспомните, как одновременно с ними подобные препараты всплыли у их соотечественницы гимнастки Симоне Байзл, в том же 2016 году выигравшей четыре золота Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Как это оправдали? Сказали, что это стимулирует нервную систему и применяется в борьбе с синдромом недостатка внимания. Для меня это странно. Получается, американцам разрешают принимать разные препараты, а русских вынуждают это делать из-под стола.

Но всё же в истории Шарапова останется не благодаря скандалу с мельдонием. Мы её запомним как яркого игрока с бесчисленным количеством великих матчей. Я бы выделил её первую большую победу — финал Уимблдона-2004, когда она обыграла Серену Уильямс в двух сетах (6:1; 6:4). Причём в том году Шарапова победила американку дважды. А после этого не обыграла ни разу. Вспоминается один из финалов Australian Open, когда Мария вела 40:15 на подаче Серены. И тут же Уильямс почти четыре раза подряд подает на вылет. Потом на другой подаче соперницы Шарапова ведёт 30:0. Казалось, есть зацепка за брейк. Но Серена опять делает два эйса, еле коснувшись линии. Невероятные подачи.

И это противостояние с Уильямс было одним из самых ярких в современной истории тенниса. Жаль, что Мария так и не смогла её снова победить. Но тот триумф над американкой на Уимблдоне до сих пор трудно забыть. Когда ты выходишь на матч и все говорят, что победа у тебя в кармане, трудно сохранить концентрацию. А в 2004 году все говорили, что Серена обыграет Марию. Абсолютно все! Не было человека, верившего в Шарапову. Кто мог сказать, что она фаворит? Никто. Психологически это очень тяжело. Серену это обескуражило. И она испытала шок, когда проиграла первый сет 1:6. И реально никак не могла войти в ритм. Шарапова играла настолько быстро, что это сопоставимо с ускорениями у спринтеров в беге на 100 м. А представляете, каково поддерживать этот темп в теннисе на протяжении большей части двух или трёх сетов? Но в том матче Мария это смогла и сломила Серену.

А потом Уильямс проиграла Шараповой ещё один матч, успокоилась и разобралась, за счёт чего тактически может превзойти Марию. Поняла, как играет Маша, и нейтрализовала её сильные качества. У меня были случаи, когда выходил на корт против малоизвестного соперника и не знал, как он играет справа, как слева. И нужно подстраиваться под него по ходу матча. А Серена после поражения на Уимблдоне уже всё знала о Марии. И подстроилась под неё. И после этого ни одного очного противостояния не проиграла. Даже когда выступала плохо по ходу турнира, всё равно она преображалась, выходя против Шараповой.

На том Уимблдоне-2004 Шараповой было всего 17 лет. Но было очевидно, что она только набирает силы и станет постоянным членом топ-10. А я её видел за год до того триумфа, когда на Уимблдоне-2003, в свой первый взрослый сезон, Мария дошла до четвертого круга, обыграв находившуюся на 21-м месте нашу Елену Бовину, а затем 11-ю ракетку турнира сербку Елену Докич. Уже в тот момент был виден потенциал Шараповой, её амбиции.

Конечно, жаль, когда столь большой игрок заканчивает карьеру. Но можно сказать, что Мария сейчас не совсем здорова. У неё больное плечо, с которым нереально играть в теннис. На двух своих последних турнирах она выглядела слабо. И зачем выходить на корт, если ты не можешь играть на полную катушку? Чтобы проигрывать теннисисткам, которые потом будут рассказывать, что обыграли великую теннисистку Шарапову? Ну да, они её обыграли, но в каком состоянии в тот момент была Мария?

За свою выдающуюся карьеру она выиграла огромное количество призовых денег, а также заключила столько контрактов, что вряд ли пропадёт вне тенниса. Мария в этом мире не только большой игрок, но и яркая шоувумен, которой готовы были платить любые средства. Даже когда она была где-то на 15-м месте в рейтинге, со спонсорского пакета всё равно зарабатывала больше, чем вторая-третья теннисистка мира. А, возможно, и первая.

Это феномен, который случался мало с кем ещё из спортсменов. Не только российских — вообще спортсменов всей планеты. И этим Шарапова тоже вписала своё имя в историю, оставшись уникальным явлением первых двух десятилетий ХХI века.

Автор — победитель семи турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), первый советский обладатель титула серии «Мастерс», первый отечественный член топ-10 мирового рейтинга ATP, финалист Кубка Дэвиса — 1995

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции