Новый формат турнира — это уже не Кубок Дэвиса в том понимании, в котором он представлялся раньше. Это было ясно еще задолго до старта соревнований в Мадриде. Они наконец состоялись, но я бы назвал их не Кубком Дэвиса, а как-нибудь иначе — например, в честь его организаторов в лице компании знаменитого футболиста «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. Может быть, Кубок Пике.

Турнир, длящийся всего неделю, — очень сложный формат для команды, у которой короткая скамейка. Ведь играть нужно много матчей, причем подряд. Мы это видели на примере сборной России, за которую выступали только Андрей Рублев и Карен Хачанов. Каждый из них проводил по две игры в день — одиночную и парную.

Не говоря уже о том, что все матчи надо уместить в три корта — это вынуждает проводить партии с утра до ночи. Устроить два матча сборных по 2–3 партии каждый на одном стадионе очень сложно. В среднем одна такая игра идет 8–9 часов. Обычно начало первого матча планируют на 11 утра, а второго — на шесть вечера. Но если первая встреча затягивается, то вторая начинается уже в восемь.

В результате зрители приходят к 18:00 с купленными билетами на второй матч, но их не пускают, пока не кончится первый. Они два часа пытаются чем-то себя занять, а сами теннисисты в итоге играют до утра. Мы видели, как полуфинал Испания–Великобритания закончился в 4:04. Это ни в какие рамки не лезет и, на мой взгляд, совершенно выбивает спортсменов из колеи. Когда ты заканчиваешь в четыре утра, даже если тебе в этот же день играть вечером, а не утром или днем, подготовиться очень трудно.

В общем, в плане организации в Мадриде всё получилось достаточно сложно. Не знаю, как будет на следующем турнире, но в этом году было немало нареканий. С предоставлением транспорта, гостиницы, питания вопросов никаких нет — организаторы старались сделать всё на высшем уровне. Но с точки зрения спортивной составляющей проблем много.

Не знаю, будут ли после этого в следующем году выступать на Кубке Дэвиса ведущие спортсмены. Сыграть в течение недели пять матчей — два в подгруппе и три в плей-офф — достаточно сложно. Растянуть на две недели турнир тоже тяжело, так как следующее крупное соревнование с участием ведущих теннисистов, которое проходит в Абу-Даби, обычно начинается 24–26 декабря. Если добавлять в Кубок Дэвиса еще семь дней, то на отдых у ребят останется три недели. Вряд ли им это будет интересно. Зачем им тратить силы на командный турнир, не дающий рейтинговых очков, срывая себе подготовку к соревнованиям ATP?

Раньше Кубок Дэвиса проводился в течение календарного года. Сборные, дошедшие до финала, играли по четыре раунда, каждый из которых проводился в течение трех дней. И интервалы между раундами длились несколько месяцев. Это не такой энергозатратный график.

С учетом престижа самого Кубка Дэвиса теннисисты были готовы напрячься и поучаствовать в нем, отвлекаясь от турниров ATP. Но сейчас его формат оказался слишком неудобным. К тому же сам турнир сохранил только название, а, по сути, это уже не Кубок Дэвиса, а Power Horse World Team Cup — был в свое время в теннисном календаре такой командный чемпионат мира в Дюссельдорфе (проводился с 1978 по 2012 год. — «Известия»).

Честнее было бы именно так и назвать Кубок Дэвиса, но понятно, что Жерар Пике на это бы не пошел. Сейчас ему было важно именно под эгидой старого наименования собрать лучших теннисистов уровня Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. При этом мы видим, что уже отказался ехать в Мадрид Даниил Медведев. Да у него были немного другие причины для этого — у Дани, в принципе, впервые в жизни был такой напряженный отрезок, когда он постоянно доходил до финалов крупных соревнований, попал на Итоговый турнир ATP в Лондоне и физически был выхолощен.

Но и остальные лидеры мирового рейтинга, увидев на практике, что им после тяжелого сезона играть еще минимум по 3–5 матчей, могут в следующий раз проигнорировать приглашение на Кубок Дэвиса. И тогда изначально сомнительная реформа старейшего турнира может совсем зайти в тупик.

Автор — двукратный финалист Кубка Дэвиса (1994, 1995), финалист Открытого чемпионата Франции – 1992 в парном разряде, в 1994 году выигрывал Открытые чемпионаты Австралии и Франции в смешанном разряде, в 1997 году играл в финале Уимблдона в смешанном разряде

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции