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Сборная Испании по теннису завоевала Кубок Дэвиса

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Сборная Испании по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса. В финале турнира в Мадриде испанцы победили Канаду (2-0).

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Рафаэль Надаль победил и Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 7:6, а Роберто Баутиста-Агут — Феликса Ожье-Альяссима (7:6, 6:3), передает «Газета.ру».

Испания завоевала трофей в шестой раз в своей истории. В финальной части Кубка Дэвиса участвовало 18 сборных. Призовой фонд составлял $20 млн.

Россияне уступили в полуфинале Канаде (1-2), а Испании — на групповом этапе. При этом Андрей Рублев и Карен Хачанов оказались сильнее Хорватии и Сербии с Новаком Джоковичем.

В финальной стадии турнира в следующем году сыграют команды Франция, Сербия, Канада, Великобритания, Россия и Испания, а также 12 победителей квалификационных матчей.

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