Исторический источник: в Англии затопило символ промышленной революции

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
Многодневные дожди и вызванные ими рекордные наводнения поставили под угрозу сохранение Айронбриджа — памятника промышленной революции XVIII века в Англии. Несколько музейных комплексов с историческими постройками и первый в мире арочный чугунный мост оказались затоплены водами вышедшей из берегов реки Северн. Что сейчас происходит в музее под открытым небом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Graham M. Lawrence
Айронбридж входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В долине реки Северн сохранились традиционные культурные ландшафты, в индустриальной зоне — доменные печи, шахты, фабрики, железная дорога, жилища рабочих и первый построенный человеком мост из металла. Еще в 1784 году в некоторых конструкциях моста появились трещины из-за сдвигов береговой линии. В 1935 году его закрыли для транспорта
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
Река Северн, протекающая в глубокой теснине, вышла из берегов еще неделю назад. Однако накануне ее воды достигли установленных вдоль русла защитных сооружений из песка и пленки, в городе начался потоп. В связи с этим была объявлена срочная эвакуация местных жителей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
Население города ведет себя спокойно, паники не наблюдается, однако некоторые жители отказываются покидать свои дома, опасаясь мародеров. Их не пугают ни дефицит чистой воды, ни отключение газа, ни вода в подвале
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
С тех пор как в середине февраля на Англию обрушился шторм «Деннис», опустели уже тысячи домов. Ник Бевон, владелец паба и ресторана Bassa Villa, говорит, что его погреб затопило впервые за сто лет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
В регионе нарушено железнодорожное сообщение, некоторые пути закрыты и не откроются, пока не спадет вода. Часть школ закрыта, магазины работают, пока в них имеется товар. Однако до некоторых городов можно добраться только пешком
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Graham M. Lawrence
Ситуацию усугубляет то, что река Северн протекает в теснине, меж двух высоких берегов, что затрудняет передвижение больших объемов воды и контроль за ситуацией. Для обследования 500-метрового участка береговых укреплений, на который пришелся основной удар стихии, властям пришлось использовать беспилотник
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
То утро, когда река преодолела все защитные сооружения и затопила город, жители вспоминают с ужасом. «Вода поднималась очень быстро, — рассказывает 64-летняя Салли Ярдли, которая проживала в квартире на первом этаже с видом на реку. — Мы никогда не думали, что такое возможно…»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
Представители специальных служб ежедневно проверяют состояние строений, которым может угрожать обрушение
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Manning
Количество осадков, выпавших в Англии в феврале, уже превысило среднемесячную норму на 200%. Вода продолжает прибывать, а синоптики предупреждают о новых дождях в ближайшие дни
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