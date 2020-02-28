Исторический источник: в Англии затопило символ промышленной революции

То утро, когда река преодолела все защитные сооружения и затопила город, жители вспоминают с ужасом. «Вода поднималась очень быстро, — рассказывает 64-летняя Салли Ярдли, которая проживала в квартире на первом этаже с видом на реку. — Мы никогда не думали, что такое возможно…»