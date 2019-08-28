Странные движения ногами: англичане опять плавают под дождем в болоте

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Isabel Infantes
Чемпионат мира по болотному плаванию прошел в выходные в самом маленьком городе Великобритании. За главный приз, маленькую зеленую лягушку, боролись почти 200 человек в дурацких костюмах. Как это было — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
Массовый болотный заплыв в этом году устроили в 33-й раз. Благодаря ему уэльский городок Лануртид с населением 850 человек попал в список 50 самых важных мест в мире. Его составил американский издатель путеводителей Lonely Planet
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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
Первый болотный заплыв прошел в 1986 году. Он стал результатом затянувшейся беседы в местном баре The Neuadd Arms
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Фото: Getty Images/Matthew Horwood
Участникам соревнования запрещено грести руками. Ров длиной 55 м нужно проплыть туда и обратно, шевеля только ластами
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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
Дышать при этом нужно через трубку. Насчет дурацких костюмов в правилах ни слова. Но большинство пловцов почему-то их надевают
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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
Мировой рекорд принадлежит 34-летнему учителю рисования в средней школе Нилу Раттеру. В прошлом году он проплыл 110 м, не поднимая головы, за 1 минуту и 18.82 секунды
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Isabel Infantes
В этом году Раттер снова победил, но управился за 1 минуту и 21 секунду
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Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
Чтобы прийти в форму, атлеты перед заплывом отдыхают в болотном джакузи. Температура воздуха в день чемпионата была +23°C, лил дождь
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Фото: Getty Images/Matthew Horwood
Болотные заплывы устраивают не только в Уэльсе. Достаточно крупные соревнования есть в Австралии, Ирландии и Швеции. К тому же в болотах не только плавают, но и проводят велозаезды и даже триатлоны
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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
В правилах нет каких либо-ограничений по возрасту или весу участников. Но мужчины и женщины соревнуются по отдельности
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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
Все доходы от 33-го ежегодного чемпионата мира по болотному плаванию отправили на благотворительность
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