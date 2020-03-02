Россия устала от Украины. Это объективный результат российской политической и информационной повестки за последние шесть лет, а если внимательнее присмотреться, то можно говорить и почти о трех десятилетиях, начиная с крушения СССР.

С одной стороны, особое и очень пристальное внимание России к Украине — закономерный процесс, базирующийся на общей цивилизационной идентичности, исторической памяти, родственных узах граждан двух стран, экономике, изначально создававшейся как единый организм. С другой стороны, образ Украины часто формировался как образ анти-России, на примере которой можно демонстрировать пагубность националистического крена, политики «двойных стандартов» со стороны западных партнеров, опасности выстраивания государства-нации в стране с ярко выраженными региональными отличиями.

Совокупность всех этих факторов в итоге привела к формированию в некоторой мере искаженного представления об Украине и, как еще более негативный результат, — к отсутствию реальной и адекватной экспертизы относительно российско-украинских отношений и понимания внутренних процессов, происходящих в соседней стране.

Перенасыщенность информационного поля России украинским фактором, особенно за последние шесть лет, привела к закономерному итогу. Тема Украины превратилась сначала в малосодержательные, но очень рейтинговые шапито-шоу, а теперь, покинув информационную повестку, растворяется в текущем потоке зарубежных новостей.

И тут самое важное, что проблема не решена, а как учит история, замалчивание и откладывание на потом подобных вопросов может в будущем только усугубить общую ситуацию.

На самом деле проблема Украины для России носит экзистенциональный характер, причем как в цивилизационном измерении, так и в прикладном технократическом аспекте. Это объясняется достаточно просто: большинство граждан России и Украины продолжают составлять единую цивилизационную общность, которая характеризуется общей историей, близостью языка и культуры, православным вероисповеданием. Но в то же время ориентируются на ценности глобального современного мира, такие как финансовое благополучие, минимизация участия государства в жизни общества, свобода личности во всех ее проявлениях. И это не противоречия, а скорее тренды, на основании которых можно и нужно выстраивать долгосрочные стратегии российско-украинских отношений.

Может ли Россия в краткосрочной перспективе вернуть Украину в ареал своего влияния и зону российских интеграционных процессов? Нет. Это объясняется факторами, начиная от общественного мнения и заканчивая внутриукраинскими нормативно-правовыми актами, фиксирующими безальтернативную интеграцию в евро-атлантические структуры.

Возможна ли реинтеграция России и Украины в долгосрочной перспективе? Безусловно, да. Но для этого как минимум нужна базовая стратегия Москвы относительно Киева. Она, в свою очередь, должна основываться на определенных принципах. С позиций геополитики интеграция Украины с Европейским союзом и НАТО представляет угрозу национальной безопасности России. Причем речь не идет о полноценном присоединении Украины к этим организациям, даже в нынешнем формате сотрудничества Украины с ЕС и НАТО угроза сохраняется и с каждым годом только усиливается. Как следствие, по этому треку Москва должна проводить асимметричную политику, базирующуюся на действиях, способных противостоять этим процессам. Современная внутриполитическая ситуация на Украине демонстрирует, что среди всего спектра политических партий и общественных организаций отсутствуют реальные силы, на которые бы могла опереться Россия.

Также сейчас выглядит маловероятной возможность формирования объединений, которые в перспективе могли бы стать такой опорой. Поэтому в данной ситуации лучше выстраивать взаимоотношения с представителями украинской власти по всем направлениям и не распылять ресурсы на партии и организации, использующие политическую конъюнктуру для достижения собственных целей. В экономическом сотрудничестве должен главенствовать принцип жесткого отстаивания национальных интересов, причем этот принцип не может варьироваться в угоду конкретным лицам или тактическим ситуациям. Каждый контракт с украинскими контрагентами должен преследовать цель отстаивания национальных интересов России. Следует отказаться от мифа, что гуманитарные факторы, такие как русский язык, православие, общая история, являются приоритетными относительно факторов материального благополучия при мотивации к действиям для большинства граждан Украины.

Необходимо поддерживать гуманитарное присутствие России на Украине, но это не может быть главным фактором двусторонних отношений. Не следует оспаривать факт наличия украинской идентичности, так как подобные действия имеют обратный результат и только усиливают ее. Процессы последних шести лет во многом способствовали формированию этой идентичности. Вместе с тем следует учитывать, что на Украине остаются граждане с иными взглядами, базирующимися на цивилизационной, этнической, языковой принадлежностях. И сейчас остаются возможности для интеграции важных для России смыслов в идентичность граждан Украины через механизмы «мягкой силы». В конфликте в Донбассе основным остается отстаивание и сохранение набора минимальных гарантий прав и свобод жителей ДНР и ЛНР, зафиксированных в Минских соглашениях. Категорически неприемлемо содействовать спекуляциям на эту тему со стороны политиков. И, конечно, Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, и любые дискуссии относительно этого считаются неприемлемыми.

На протяжении всего существования двух стран как независимых государств продолжаются дискуссии о необходимости формирования стратегии России относительно Украины. Причем — как бы это ни выглядело парадоксально — запрос на такую стратегию в Киеве не меньший, чем в Москве. Потому что, имея стратегию, ты можешь как минимум оценивать, успешна ли твоя политика на конкретном направлении и достигает ли она поставленных целей.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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