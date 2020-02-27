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Путин заявил о выплате долгов всех республик бывшего СССР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ выплатила все задолженности бывших республик Советского Союза. Об этом он рассказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

«Все [страны] согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — цитирует ТАСС заявление Путина.

Он отметил, что «мир был счастлив», когда Россия взяла на себя обязательства по погашению долгов в обмен на зарубежные активы СССР.

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«Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», — подытожил президент.

Россия взяла на себя долговые обязательства по внешнему долгу бывших советских республик в 1993 году. В 2007 году замминистра финансов Сергей Сторчак назвал цифру в $96,6 млрд по состоянию на конец 1991 года.

Стоимость активов, которые взамен должна была получить Россия, оценивалась примерно в $150 млрд. Последний советский долг перед иностранным государством Россия погасила в 2017 году.

26 февраля стало известно, что Пакистан выплатил России советский долг. Исламабад вернул Москве задолженность в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом.

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