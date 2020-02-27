«Лыжню России» перенесли в Орле на неопределенный срок

В Орловской области на неопределенный срок перенесено проведение лыжных стартов XXXVIII открытой массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020». Причина—– аномально теплая погода и отсутствие снежного покрова.

Как сообщили InfoOrel.ru в региональном управлении физической культуры и спорта, мероприятие, запланированное первоначально 8 февраля, было перенесено на 29 февраля. В этот день оно также не состоится.

По этой же причине «Лыжню России» перенесли или вообще отменили в нескольких регионах Центральной России. В Тюмени причиной переноса лыжной гонки стала высокая заболеваемость ОРВИ.