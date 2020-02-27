Ущерб от урагана на Ставрополье покроют из местного резервного фонда

На ликвидацию последствий урагана в Ставропольском крае будут выделены деньги из регионального резервного фонда. Решение принял губернатор Владимир Владимиров. Он распорядился принять исчерпывающие меры для устранения последствий стихийного бедствия.

Предварительный ущерб оценивается в 60 млн рублей. После уточнения суммы будет принято решение о выделении муниципалитетам финансовой помощи из краевого резервного фонда, пишет NewsTracker.

Стихия обрушилась на регион 26 февраля. Из-за сильного ветра был введен режим ЧС. Жилым объектам и социальным учреждениям причинены многочисленные повреждения.

Сейчас во всех районах, пострадавших от урагана, идут аварийно-восстановительные работы. Социальные учреждения перешли на штатный режим работы.