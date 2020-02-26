Режим ЧС ввели на Ставрополье из-за урагана

На территории трех муниципалитетов Ставропольского края после урагана действует режим чрезвычайной ситуации. От удара стихии больше всех пострадали Буденновский район, Советский и Нефтекумский городские округа. Три человека были госпитализированы.

В управлении МЧС по региону оценили ущерб. В общей сложности без света оставались более 63,7 тыс. человек. Были обесточены 20 тыс. домов и 14 социально значимых объектов, сообщает NewsTracker. Без электроснабжения частично остаются домовладения Левокумского района и села Зеленая Роща Степновского района.

Ранее во Франции военным пришлось убить трех собак, которые не давали подойти к пожилому человеку, скончавшемуся после падения с крыши во время урагана «Сиара». Помимо ушибов на теле 69-летнего мужчины остались следы укусов.