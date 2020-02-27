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Посол Люксембурга выступил против пересмотра роли СССР в борьбе с фашизмом

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Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
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Политическая ситуация не должна влиять на определение роли СССР во Второй мировой войне, а также подвергать сомнению те жертвы, которые принес Советский Союз для освобождения Европы от фашизма. Об этом заявил посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер.

Он отметил, что с большой признательностью относится к советскому народу и солдатам Красной армии.

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«Я против того, чтобы все те жертвы, которые принесли народы Советского Союза, сейчас систематически пересматривались, связывались с совершенно иными политическими вопросами и использовались для критики современной России», — заявил он в интервью «РИА Новостям», опубликованного в четверг, 27 февраля.

Также Кнебелер отметил, что необходимо учитывать тот факт, что в состав Красной армии входили самые разные национальности — русские, украинцы, казахи и др., поэтому обобщения здесь недопустимы.

Посол подчеркнул, что за разрушения памятников русским солдатам необходимо наказывать. Он отметил, что в Люксембурге есть могилы граждан Советского Союза, которые были насильно эвакуированы для работы в Европу. О них заботятся и хотят поставить памятник в их честь.

«Я был на этих могилах — там есть русские, белорусские, украинские и как минимум одно грузинское имя. Очень важно сохранить память о той ужасной эпохе и об этом тяжелом времени, вынести из него уроки, чтобы такого больше не происходило. И ни в коем случае не использовать эту войну в политических играх, избегать политизации», — подчеркнул Кнебелер.

Также посол сообщил, что великий герцог Люксембурга Анри получил от России приглашение принять участие в Параде Победы в Москве.

31 января замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о праве Варшавы требовать от России компенсаций за ущерб, понесенный страной во время Второй мировой войны. По сути, дипломат повторил слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о требовании репараций.

В последнее время власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны, чем вызывают удивление и возмущение историков, ветеранов и представителей РФ.

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