Татарский язык появился в переводчике Google Translate

В Google Translate добавили пять языков. Теперь в переводчике есть татарский язык, а также туркменский, уйгурский, одия и киньяруанда.

Как указывается в блоге компании, на этих пяти языках говорят более 75 млн человек по всему миру. Это первые языки, которые добавлены в Google Translate за четыре года. Теперь для перевода доступны 108 языков.

ИА «Татар-информ» напоминает: в Казани презентовали татарско-русский онлайн-переводчик под названием «Татсофт». Мобильное предложение должно появиться в течение 1,5 лет.

13 февраля сообщалось о договоренности главы Татарстана Рустама Минниханова с композитором Игорем Крутым о том, что один день фестиваля «Новая волна» в Казани будет посвящен татарской музыке. Фестиваль планируется провести в августе в рамках празднования 100-летия ТАССР.