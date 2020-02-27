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Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

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Российское Министерство обороны в четверг, 27 февраля, показало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.

На кадрах виден взрыв и слышны выстрелы — военные уничтожили автомобиль террористов из гранатомета и открыли огонь из снайперских винтовок. Съемка велась через прицел с использованием прибора ночного видения.

В ведомстве не уточнили время и место, где была сделана видеозапись, пишет «Газета.ру».

27 февраля в России отмечается день ССО. Памятная дата была установлена указом президента страны в 2015 году.

Подразделение ССО существует уже семь лет. За это время 13 его военнослужащих были удостоены звания Героя Российской Федерации. Проводимые ССО операции, как правило, носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства страны, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 26 февраля, Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны тренировки расчетов новейшего комплекса зенитных ракетных войск С-350 «Витязь», принятых в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России. Учения прошли в Гатчине в Ленинградской области.

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