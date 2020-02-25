Минобороны впервые показало производство ракет из углеродного волокна

Журналистам впервые продемонстрировали технологию производства корпусов ракет из карбоновой нити. Она применяется в «Уральском НИИ композиционных материалов» в Перми, который посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Уникальная машина круглого ткачества, предназначена для армирующих каркасов из углеродного волокна. По сути несколько ткацких станков, расставленных по кругу и объединенные одним общим челноком. Машина имеет полностью цифровое управление, мы можем управлять каждой ниточкой, которая входит в структуру каркаса, и таким образом создавать нужную нам структуру. Применяется эта машина для уникальных каркасов, которые нужны для ракетной техники», — рассказал гендиректор НИИ Владимир Чунаев.

Технология разработана в 1980-е годы, на предприятии применяется с 2013-го.

Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край во вторник проверил исполнение местными предприятиями контрактов по гособоронзаказу.