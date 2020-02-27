Прямой эфир

США решили укрепить ядерный потенциал без гонки с Россией

0
Фото: REUTERS/Erin Scott
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты не собираются втягиваться в гонку вооружений с Россией, однако намерены укреплять свою безопасность, сохраняя ядерный потенциал. Об этом в среду, 26 февраля, заявил министр обороны США Марк Эспер в ходе выступления в конгрессе. Выдержки из его речи опубликованы на странице Пентагона в Twitter.

Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
«Трехглазые» РЛС позволят максимально оперативно находить противника и уничтожать его

Глава американского военного ведомства указал на то, что Москва повышает качество своих ядерных сил, а кроме того, сохраняет в своем распоряжении нестратегические ядерные боезаряды, которые не учитываются американо-российскими соглашениями по сокращению оружия массового поражения. Министр обороны США также заявил, что обеспокоен стремлением России к региональному доминированию.

Эспер также подчеркнул, что увеличение финансирования Пентагона необходимо в свете давления со стороны России и Китая. При этом он указывал на необходимость разработок гиперзвукового оружия и военно-космических сил.

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. Маневры проводились в Небраске.

В российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше
В Пентагоне заявили об увеличении активности подводного флота России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020