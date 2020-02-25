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В Пентагоне заявили об увеличении активности подводного флота России

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Фото: Depositphotos
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Россия в 2019 году увеличила активность своего подводного флота в полтора раза. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.

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«Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ», — цитирует его «РИА Новости».

Также Уолтерс отметил, что наблюдается рост «адекватного поведения» российских моряков. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо продолжать улучшать возможности Соединенных Штатов для конкуренции с Россией, чтобы снизить риски и обеспечить «свободу действий».

Ранее, 4 февраля, американское министерство обороны сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российскую сторону тревожит размещение ядерных зарядов на подлодках. Вашингтон реально понижает порог применения ядерных зарядов, отметил дипломат.

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