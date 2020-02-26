В Кремле подтвердили согласие Путина с датой голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля подтвердил согласие главы государства Владимира Путина с тем, чтобы провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции 22 апреля.

«Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля», — передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по Конституции 22 апреля. Позднее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Путин согласился с предложенной датой.

Накануне в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению проекта закона о поправке к Конституции РФ. Они касаются процедуры проведения общенародного голосования.

Поправками определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Предполагается, что комиссия будет утверждать порядок голосования, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления и доставки. Также предлагается обязать комиссию информировать граждан о подготовке голосования, подводить его итоги. Кроме того, ЦИК должна будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.

Законопроект о поправках к Конституции президент России внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. 26 февраля Путин заявил, что количество предложенных поправок достигло 900.