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Путин посчитал возможным закрепить в Конституции индексирование потребкорзины

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин предложил подумать о закреплении в Конституции обязательного пересмотра потребительской корзины.

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В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон 26 февраля Путину предложили обязать правительство пересматривать прожиточный минимум и потребительскую корзину для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными.

«Здесь, скорее всего, вы правильно, мне кажется, сказали, скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины. Можно ли более точно сформулировать это в Конституции, сейчас я не могу сказать, но я услышал, спасибо», — ответил Путин.

Также Путин призвал депутатов Госдумы максимально учесть наработки по поправкам в Конституцию, предложенные рабочей группой. Он отметил, что, несмотря на то что окончательный вариант документа должен быть сформулирован и принят в Госдуме, депутатам нужно опираться именно на предложения рабочей группы.

Ранее в этот же день сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по Конституции 22 апреля.

Законопроект о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. 26 февраля Путин заявил, что количество предложенных поправок достигло 900.

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