Рябков сообщил о начале работы механизма расчетов с Ираном Instex

Заработал механизм расчетов с Ираном Instex. Об этом заявил во вторник, 26 февраля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец-то, судя по всему, заработал и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок», — сказал дипломат.

Как добавил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, участники встречи в Вене обсудили механизм Instex. Европейские партнеры Тегерана готовы усилить его, цитирует Рябкова ТАСС.

Экономика Ирана функционирует нормально, несмотря на уменьшение объемов экспорта нефти из-за американских санкций. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил журналистам замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи по итогам 15-го заседания комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, сообщает агентство Irna.

По его словам, иранская экономика продолжает рост впервые в современной истории без использовании нефти.

Как добавил дипломат, Тегеран открыт к любым предложениям по ситуации вокруг ядерной сделки. «Иран начал сокращать свои обязательства с мая прошлого года, но мы по-прежнему открыты к любым инициативам, которые могут обеспечить Ирану выгоды от СВПД», — сказал он.

Ранее в феврале советник главы МИДа страны Мехди Санаи рассказал о заинтересованности Ирана в том, чтобы страны — участники Договора о СВПД вернулись к выполнению обязательств по соглашению. О заключении нового договора речи идти не может.

В сентябре 2019 года стало известно о согласии европейских государств внести $15 млрд в фонд механизма Instex, созданного для торговли с Исламской Республикой Иран в обход санкций США.

В феврале 2019 года посол Ирана в России Мехди Санаи назвал механизм финансовых переводов серьезным шагом в пользу диалога между исламской республикой и ЕС.

Договор о совместном всеобъемлющем плане действий был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора.