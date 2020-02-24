В Евросоюзе анонсировали заседание совместной комиссии по СВПД

Внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила о проведении заседания совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — оно состоится 26 февраля в Вене. Об этом 24 февраля пишет ТАСС со ссылкой на распространенное службой заявление.

Председателем встречи выступит генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, в заседании примут участие представители Германии, России, Франции, Китая, Ирана и Великобритании.

23 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение ближайших месяцев решить, стоит ли предлагать ООН принять санкции в отношении Ирана.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

В мае 2018 года Соединенные Штаты объявили о выходе из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран в связи с этим полностью сократил свои обязательства в рамках соглашения.