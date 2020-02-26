Прямой эфир

Диетолог рассказала о новом типе фейковых фитнес-браслетов

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала «Известиям» о появлении на рынке фитнес-браслетов, якобы способных подсчитывать калории, получаемые человеком из пищи.

Производители гаджетов утверждают, что устройство будет оценивать калории по колебаниям жидкости и гидратации тканей, отметила диетолог.

Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»
Но далеко не каждый житель страны готов довериться врачу из компьютера

«На самом деле нет фитнес-браслетов, которые считают калории, которые вы получили из еды. В этих браслетах работает математическая модель расчетная. Мы их проверяли, и они фейковые», — подчеркнула специалист.

При этом эксперт признает определенную пользу для здоровья от гаджетов, которые фокусируют внимание и на питании, и на физической активности.

«Это помогает оценить объем той физической активности, которая есть, и ставить цель на ее увеличение. Очень часто люди, когда одевают фитнес-браслет, начинают увеличивать параллельно физическую активность. Было 5000 шагов в день, мы догнали до 6000, 7000, 8000 шагов», — подчеркнула Макиша.

Однако и здесь есть подводные камни. Диетологи рекомендуют людям с избыточной массой тела заниматься на эллиптическом тренажере, а не бегом и ходьбой. Это связано с тем, что эллипс позволяет беречь суставы.

Ранее, в феврале, врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о самых популярных мифах и страхах перед фитнес-браслетами, которые используются для слежения за физической активностью людей и снижения веса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Терапевт назвал две самые вредные повседневные привычки
Врач-кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020