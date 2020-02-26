Диетолог рассказала о новом типе фейковых фитнес-браслетов

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала «Известиям» о появлении на рынке фитнес-браслетов, якобы способных подсчитывать калории, получаемые человеком из пищи.

Производители гаджетов утверждают, что устройство будет оценивать калории по колебаниям жидкости и гидратации тканей, отметила диетолог.

«На самом деле нет фитнес-браслетов, которые считают калории, которые вы получили из еды. В этих браслетах работает математическая модель расчетная. Мы их проверяли, и они фейковые», — подчеркнула специалист.

При этом эксперт признает определенную пользу для здоровья от гаджетов, которые фокусируют внимание и на питании, и на физической активности.

«Это помогает оценить объем той физической активности, которая есть, и ставить цель на ее увеличение. Очень часто люди, когда одевают фитнес-браслет, начинают увеличивать параллельно физическую активность. Было 5000 шагов в день, мы догнали до 6000, 7000, 8000 шагов», — подчеркнула Макиша.

Однако и здесь есть подводные камни. Диетологи рекомендуют людям с избыточной массой тела заниматься на эллиптическом тренажере, а не бегом и ходьбой. Это связано с тем, что эллипс позволяет беречь суставы.

Ранее, в феврале, врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о самых популярных мифах и страхах перед фитнес-браслетами, которые используются для слежения за физической активностью людей и снижения веса.