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Синоптики предупредили о дожде и ветре в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Московском регионе на среду, 26 февраля, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, предупреждение будет действовать до 18:00, ожидается облачная погода, ветер южный и юго-западный с порывами до 15 м/с, пишет сайт aif.ru. В дневное время в столице прогнозируется от +1 до +3 градусов тепла, в ночь на четверг похолодает до –1 градуса. В Подмосковье днем ожидается до +5 градусов, ночью — до –3 градусов.

Также предупреждение о погодной опасности в регионе объявили на 27 и 28 февраля из-за снега и риска обледенений, пишет агентство городских новостей «Москва». Оно действует с 9:00 четверга, 27 февраля, до 21:00 пятницы, 28 февраля. Также в столице и области в этот период ожидаются дожди. Как пишет РИАМО, «желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

В среду, 26 февраля, столбики термометров в столице покажут +3 градуса, погода будет облачной. Ночью похолодает до –1 градуса. В Подмосковье воздух прогреется до +5 градусов, в ночь на 27 февраля температура опустится до –3 градусов.

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