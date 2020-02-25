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Вильфанд оценил прогноз о потеплении климата в течение пяти лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» 25 февраля прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы, специалисты которой пришли к выводу, что каждое следующее пятилетие может быть теплее предыдущего.

«Если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего. И каждое десятилетие более теплое, чем прошедшее. Это следствие потепления климата», — приводит слова синоптика RT.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что обычно климатические прогнозы на несколько лет вперед более точны, чем на год или шесть месяцев. Вильфанд уточнил, что повышение средних температур имеет прямую связь с увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом человечество с каждым годом увеличивает объем подобных выбросов, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее 25 февраля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве в первый день весны, 1 марта, будет теплой и солнечной.

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