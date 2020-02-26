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Дрон будет искать смытых в море детей в Сочи

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Беспилотник привлекли к поиску двух школьников, которых смыло волной в открытое море в Сочи вечером 25 февраля. Дрон принадлежит МЧС Краснодарского края. Поиски мальчиков идут на площади 12 кв. км, рассказали в среду, 26 февраля, в ведомстве.

Поиски детей идут при помощи беспилотника Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. В поисковой операции участвуют уже более 200 человек, среди которых добровольцы и сотрудники экстренных служб, передает «РИА Новости».

Над морем пропавших ищут со спасательного вертолета. Утром, когда шторм, разгулявшийся ночью, утих, в море вышел спасательный катер, сообщает телеканал «360».

Вечером 25 февраля два 14-летних школьника решили перейти вброд речку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Они оступились, и их смыло в море. Очевидцы происшествия немедленно сообщили о произошедшем в МЧС. Срочно были организованы поиски. Операция осложнилась тем, что в море разыгрался шторм и фактически для спасательной операции была доступна только прибрежная полоса.

Следственный комитет (СК) организовал доследственную проверку в связи с исчезновением детей. Как добавили в региональном отделении ведомства отметили, что в поисковой операции участвуют спасатели Лазаревского поисково-спасательного подразделения МЧС, сочинские правоохранители, многочисленные волонтеры. Поиски продолжаются, сообщается на сайте kp.ru.

13 февраля сообщалось, что в Псковской области создадут региональный центр по поиску пропавших детей. Проектом займется «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».

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