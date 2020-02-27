Да-с, авто: 400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров

К 2030 году 410 тыс. задействованных в автопроме немцев могут лишиться работы. Эти данные содержатся в отчете Национальной платформы будущего мобильности, созданной федеральным правительством. Чтобы сократить выбросы CO 2 , главные концерны ФРГ активно развивают «зеленые» технологии. Однако для изготовления деталей нового поколения требуется меньше рук. И пока Илон Маск прорубает лес в Баден-Вютемберге для строительства завода Tesla, на родине BMW, в Баварии, уже объявили о сокращении рабочих мест. Как заявили «Известиям» в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов ФРГ, сейчас проходят слушания закона «Работа для будущего». Его цель — защитить граждан Германии от потенциальной безработицы.

Американские гонки

20 февраля суд в Германии разрешил продолжить вырубку леса на территории, предназначенной для первого европейского завода электромобилей Tesla. За несколько дней до этого стройка была приостановлена из-за жалоб активистов «Зеленой лиги» — защитники экологии не хотели допустить уничтожения 91 га Бранденбургских лесов американским производителем. Тем не менее даже немецкая партия «Зеленые» высказалась за необходимость подобных жертв ради будущего без бензина. Осознавая амбициозность проекта, правительство земли Бранденбург максимально сократило сроки экспертизы по воздействию на окружающую среду. И вот уже летом 2021 года в муниципалитете Грюнхайде начнется производство спасителей от CO 2 — электромобилей.

Многие скептики отметили, что, добравшись до самого сердца автомобильной промышленности, Илон Маск в некотором смысле «обижает» Германию. С другой стороны, эксперты отмечают, что соперник из-за океана станет стимулом для развития немецких технологий.

— Конкурент на пороге лучше, чем за тысячи километров, — отметил в беседе с «Известиями» представитель центра автомобильных исследований CAR-Center Automotive Research Фердинанд Дуденхёффер.

Эксперт сравнил эту ситуацию со спортивными состязаниями, отметив, что футбольная бундеслига хороша только в том случае, если в ней играет несколько крепких команд. По его мнению, желание Tesla начать производство на немецких просторах демонстрирует исключительную признательность и лишь стимулирует местный автопром развиваться в ногу со временем.

Несмотря на то что немцы немного опоздали, теперь они пытаются не просто догнать, но и перегнать американского конкурента. Уже со следующего года на заводе Volkswagen в Цвиккау будут производить исключительно электромобили. Автоконцерн поставил себе цель — выпустить до 2027 года более 20 млн машин нового поколения. Электрификация настигла и компанию BMW, которая на 2023 год планирует создать около 25 моделей электрокаров.

— Рынок электромобилей в Германии будет расти крайне быстро, до 2025 года как минимум на 30% ежегодно, — заявил «Известиям» старший советник по вопросам автопрома Metzler Bank Юрген Пипер.

Он также отметил, что американское лидерство может закончиться уже через один-два года.

Зеленый свет электрокару

Производство наперегонки объясняется не только рыночной конкуренцией. Сегодня Германия вместе со всеми европейскими державами вступает в новую экоэру. 11 декабря 2019 года ЕС подписал «Зеленый пакт», цель которого — добиться к 2050 году нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода к возобновляемым источникам энергии. Борьба с глобальным потеплением обязует Европу полностью перестроить экономику, в том числе и автопром.

— Строгие нормы по сокращению выбросов CO 2 автомобилями до 95 г/км, увеличение стоимости топлива почти на 9 центов за литр в 2021 году и почти до 20 центов в 2025-м заставляют Германию перейти на электромобили, — заявил «Известиям» Фердинанд Дуденхёффер.

Также эксперт CAR-Center Automotive Research отметил, что этой революции способствуют и так называемые суперкредиты — поощрения производителям за выпуск экологических автомобилей в размере €6 тыс. за новую машину.

Однако зеленая экономика, защищая планету, ставит под угрозу работников автомобильного сектора. В отчете Национальной платформы будущего мобильности говорится о том, что из-за сворачивания классического автопрома исчезнет 410 тыс. рабочих мест.

— Структурные проблемы в Германии в результате технической революции действительно велики, но изменения не остановить, — отметил в беседе с «Известиями» Юрген Пипер.

Не для людей

В переводе с немецкого Volkswagen — «народный автомобиль». По замыслу правительства 1933 года концерн должен был создать надежную машину стоимостью не более 1 тыс. рейхсмарок. В XXI веке авто приходится служить не столько потребностям человека, сколько интересам зеленой политики и законам рынка.

В Баварии, на родине BMW, крупные работодатели уже объявили о сокращении рабочих мест. В Родинге закрывают завод Vitesco, занимающийся изготовлением насосов для двигателей внутреннего сгорания. Так в городе с общей численностью населения 12,5 тыс. человек пропадет 540 рабочих мест. Завод производителя шин Michelin в Баварии также закроется до 2021 года, что оставит без дела 890 сотрудников.

— Потеря рабочих мест — это нормальный процесс для современной экономики, только так можно остаться на рынке, — заверил «Известия» Фердинанд Дуденхёффер.

Тем временем на сайте баварской радиостанции Der Bayerische Rundfunk 20 февраля вышла статья, в которой приведены истории простых немецких рабочих. Они не думают о покупке электрокаров через четыре года, а уже чувствуют, как прогресс проехался по их жизни. Механик одного из закрывающихся в Баварии заводов Бастиан Дашнер в декабре стал отцом маленькой дочери и потратил огромные деньги на строительство дома, но уже не уверен в счастливом будущем. Другой сотрудник, отец-одиночка двоих детей, тоже не так давно обзавелся новым жилищем. Они и их коллеги в панике обращаются в агентства по трудоустройству, но найти столь прибыльную позицию им крайне сложно.

— Еще со времен финансового кризиса 2008 года в Германии функционирует система краткосрочных надбавок (Kurzarbeitergeld) для тех, кто остался без работы, — заявили «Известиям» в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов ФРГ.

В ведомстве объяснили, что пострадавшие от экономических трансформаций граждане могут получать специальные выплаты на протяжении 6–12 месяцев, пока не найдут новую работу. Кроме того, правительство приняло закон «Шанс на квалификацию», который поощряет сотрудников, готовых проходить курсы переподготовки.

— В настоящее время на федеральном уровне проходят слушания закона «Работа для будущего», нацеленного на переквалификацию специалистов независимо от их возраста и уровня образования, — заявили «Известиям» в министерстве.

Несмотря на все правительственные инициативы, полностью обезопасить граждан от структурных изменений все-таки невозможно. Если в классической автопромышленности для изготовления определенной запчасти требуется около десяти сотрудников, при производстве электрокаров будет достаточно одного. Согласно исследованию Edelman Trust Barometer, 73% трудоспособного населения Германии боятся потерять работу из-за технологической революции.