«Мегафон» запустит 5G-роуминг за рубежом

«Мегафон» первым из российских операторов объявил о запуске международного 5G-роуминга. Роуминговым партнером выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах.

Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

«Мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты», — рассказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. По его словам, в сети оператора работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G, которые теперь раскроют потенциал по максимуму.

По словам руководителя информационно аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, ситуация с 5G в России во многом похожа на историю с 3G. Тогда российские пользователи уже могли покупать телефоны с поддержкой технологии, хотя самих сетей еще не было. Запуск 5G в роуминге, особенно если список стран будет расширяться, играет на руку «Мегафону». Благодаря зарубежным поездкам его абоненты будут лучше знать и понимать, какие преимущества дает технология пятого поколения.