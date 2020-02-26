Прямой эфир

Умер пострадавший при наезде на пешеходов в Петербурге

0
Фото: vk.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из пострадавших при наезде на группу пешеходов в Санкт-Петербурге скончался в больнице. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению в среду, 26 февраля.

Умерший мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС. Еще двое пострадавших, подростки, находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина отправлена лечиться амбулаторно, оставлять ее в больнице не стали.

ДТП произошло на Дунайском проспекте 25 февраля. После столкновения двух машин одна из них наехала на толпу пешеходов. Пострадали четыре человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель скончался за рулем школьного автобуса в Ленобласти
ЦОДД назвал основные причины ДТП в Москве в январе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020