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В МИДе назвали односторонние санкции США нелегитимными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Москва считает любые односторонние санкции нелегитимными, заявил в среду, 26 февраля, «РИА Новости» источник в МИД России, комментируя введение новых санкций США, в список которых попал ряд компаний из РФ и Ирана.

«Любые односторонние санкции нелегитимны», — приводит агентство слова собеседника.

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Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

25 февраля США объявили о расширении санкций в отношении 13 физических и юридических лиц России, Ирака, Китая и Турции. Ограничения вводятся на два года за поддержку иранской ядерной программы. Так, в списке оказалось пять китайских компаний и одна турецкая фирма. Также под санкции попал гражданин Китая Ло Динвэнь.

Какие российские компании или лица попали под действие санкций, не уточняется.

В 2014 году ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, разработанное Комитетом по разоружению ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.

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