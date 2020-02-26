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В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

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Фото: ТАСС/Анна Москвитина
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Дальневосточный и Cибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков. Об этом сообщается в докладе Гидрометцентра России.

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Общее число опасных явлений в 2019 году в России снизилось до 903 единиц — это 75% от показателя 2018 года. Снизилось число природных катаклизмов, которые нанесли значительный ущерб экономике страны. В 2018 году их произошло 465, а в 2019 году — 346.

В Сибирском автономной округе за год произошло 86 явлений, Дальневосточном — 71 подобное событие. Кроме того, 62 катаклизма произошло в Южном федеральном округе.

В среднем за последние пять лет количество опасных погодных явлений, нанесших ущерб экономике, составляет 396 единиц. В период с 1996 по 2000 год этот показатель составлял 176.

При этом количество катаклизмов в ближайшие годы будет расти в России и в мире в целом. Это связано со стремительным изменением климата планеты, отмечают специалисты.

23 января исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему «нормальная» погода становится редкостью, а экстремальная приходит всё чаще.

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