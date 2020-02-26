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В Приморье на «Земле леопарда» зацвела верба

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Фото: leopard-land.ru
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Необычное для Приморья явление — цветение вербы — зафиксировали сотрудники национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба заказника.

Обычно верба начинает цвести в марте и продолжает до середины мая.

Специалисты «Земли леопарда» во время полевых работ нашли ивы с первыми сережками. Сейчас эти деревья проходят через процесс вегетации.

Причиной такого раннего цветения специалисты называют аномально теплую зиму в регионе. По данным Примгидромета, среднесуточные температуры воздуха в Приморье в последние дни выше нормы на пять градусов.

Накануне сообщалось, что из-за теплой погоды в Московском зоопарке почти на полмесяца раньше проснулись сурки. В ближайшее время сотрудники зоопарка начнут будить тушканчиков, а позже проснутся бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Алладин.

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