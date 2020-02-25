Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»

Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху «Звездных войн», которая получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Ролик размещен на YouTube-канале киносаги.

«Звездные войны: Расцвет республики» — это совершенно новые истории пяти авторов», — говорится в описании к видео.

События происходят за 200 лет до первого эпизода киносаги.

Первые книги и комиксы поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration, который пройдет в Анахайме в августе, сообщается на сайте «Звездных войн». Они войдут в цикл «Свет джедаев» (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi).

На сегодняшний день эпопея о космических войнах включает в себя девять фильмов-эпизодов, два спин-оффа и один полнометражный мультфильм. Первая кинокартина вышла в 1977 году под названием «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда».

По мотивам саги выпускались компьютерные игры и комиксы. Последние издавались компаниями Marvel Comics (1977–1987 и с 2015-го), Dark Horse Comics (1991–2014), а также газетами Los Angeles Times Syndicate (1979–1984) и Watertown Daily Times (1979–1984).