Прямой эфир

Магистральный газопровод загорелся в Пермском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прорыв магистрального газопровода «Ямбург–Елец-2» с факельным горением произошел в Пермском крае. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в 12 км от населенного пункта Средняя Усьва на территории городского округа Горнозаводский. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В сообщении на официальном сайте краевого управления МЧС России говорится, что информация о происшествии поступила в экстренные службы во вторник в 21:15 по местному времени (19:15 мск). Инцидент произошел на 1451-м км газопровода. Отмечается, что потребители не будут отключены от газа.

7 декабря 2019 года в Тюмени произошел взрыв газа в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар вспыхнул на магистральном газопроводе в Коми
Тепловая нагрузка с ТЭЦ-27 из-за пожара переключена на другие станции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020