Магистральный газопровод загорелся в Пермском крае

Прорыв магистрального газопровода «Ямбург–Елец-2» с факельным горением произошел в Пермском крае. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в 12 км от населенного пункта Средняя Усьва на территории городского округа Горнозаводский. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В сообщении на официальном сайте краевого управления МЧС России говорится, что информация о происшествии поступила в экстренные службы во вторник в 21:15 по местному времени (19:15 мск). Инцидент произошел на 1451-м км газопровода. Отмечается, что потребители не будут отключены от газа.

7 декабря 2019 года в Тюмени произошел взрыв газа в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека.