Скончался пострадавший при взрыве газа в Тюмени

В тюменской больнице умер пострадавший при взрыве газа 7 декабря в жилом доме по улице Павла Шарова. «Речь идет о мужчине, который незадолго до взрыва вызвал сотрудников газовой службы, после того как почувствовал запах газа. В результате взрыва и пожара он получил 80% ожогов тела и дыхательных путей», — сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Жена погибшего получила травму и сейчас находится на амбулаторном лечении. Первой жертвой трагедии стал 40-летний сотрудник газовой службы Сергей Бортник, пишет портал «Наш город». Второй сотрудник переведен из реанимации в общую палату, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Напомним, по факту взрыва газа было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Согласно информации АО «Газпром газораспределение Север», в тот день сторонняя организация применяла метод горизонтально-направленного бурения рядом с домом и повредила газопровод среднего давления. Из-за этого газ по негазовым коммуникациям проник в квартиру и подъезд дома. На вызов прибыла бригада аварийно-спасательной службы, она пыталась устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси.