США назвали условие подписания соглашения с талибами

Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, добиться этого будет нелегко. «Сейчас у нас семидневное сокращение насилия, этот период наступил 22 февраля», — напомнил высокопоставленный дипломат в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на странице Госдепа в Twitter.

Договоренность включит в себя время выполнения условий, поэтапный вывод войск, а также начало переговоров между властями Афганистана и талибами, добавил Помпео.

В настоящее время стороны ведут переговоры о содействии урегулированию ситуации в Афганистане. Их целью назван мир в стране и сокращение присутствия США в регионе, пишет «Газета.ру».

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить свою подпись на мирном соглашении с талибами. Народ страны хочет мира, а представители движения «устали воевать», объяснил он.

В этом же месяце пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус сообщала о намерении Вашингтона подписать договор с талибами 29 февраля.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.