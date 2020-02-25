Роскачество проверило безопасность незамерзайки

Новое исследование Роскачества показало, как незамерзайка влияет на здоровье человека и состояние автомобиля. Организация проверила более 30 производителей стеклоомывающей жидкости, и почти все провалили испытания. Так, часть продукции, рассчитанной на использование при 20 градусах мороза, замерзала уже при минус 13. Кроме того, некоторые из образцов портили покрышки и лакокрасочное покрытие машины. Чистящая способность тоже оказалась далека от идеала — много пены и разводы на лобовом стекле. Риски для здоровья были выявлены только у одной торговой марки, незамерзайка которой может вызывать раздражение на коже и слизистой оболочки глаза.